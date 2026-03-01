Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (2:1).

Фрагмент матча «Лада» — «Шанхайские Драконы»
Фрагмент матча «Лада» — «Шанхайские Драконы» t.me/shadragons

«Первый период был неплохой.  Здорово, что повели в счете.  Второй и третий периоды мне не очень понравились.  Отмечу нашего вратаря, он фантастически провел матч.  Очень сфокусировано играл.  Ребята тоже помогали вратарю.  В целом рады победе.

Была ли у вратаря возможность сыграть чуть раньше?  Это справедливый вопрос.  Шикин давно не играл в профессиональный хоккей.  Взвешивая определенные факторы, мы приняли решение, что у Тихомирова больше шансов.  Сейчас мы уже в другой ситуации и у нас другой выбор.  В целом он провел замечательный матч.  Это одна из лучших игр вратаря, которую я видел за время работы в КХЛ», — передает слова Лава «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Шикин провел за «Шанхайских Драконов» 2 матча, отразил 92.68% бросков при коэффициенте надежности 2.28.

После этого поединка подопечные Митча Лава занимают 9-е место в таблице Запада с 54 очками в активе.  В следующем матче «Шанхайские Драконы» сыграют против «Сибири» 5-го марта.