Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (2:1).

Фрагмент матча «Лада» — «Шанхайские Драконы» t.me/shadragons

«Первый период был неплохой. Здорово, что повели в счете. Второй и третий периоды мне не очень понравились. Отмечу нашего вратаря, он фантастически провел матч. Очень сфокусировано играл. Ребята тоже помогали вратарю. В целом рады победе.

Была ли у вратаря возможность сыграть чуть раньше? Это справедливый вопрос. Шикин давно не играл в профессиональный хоккей. Взвешивая определенные факторы, мы приняли решение, что у Тихомирова больше шансов. Сейчас мы уже в другой ситуации и у нас другой выбор. В целом он провел замечательный матч. Это одна из лучших игр вратаря, которую я видел за время работы в КХЛ», — передает слова Лава «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Шикин провел за «Шанхайских Драконов» 2 матча, отразил 92.68% бросков при коэффициенте надежности 2.28.

После этого поединка подопечные Митча Лава занимают 9-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем матче «Шанхайские Драконы» сыграют против «Сибири» 5-го марта.