Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (1:2).

Павел Десятков — главный тренер «Лады»
«Забили и в свои, и в чужие, весь итог такой.  В свои забили больше, чем в чужие.  Пропустили такие голы, которые выбивают команду из колеи.  Ушло время на возвращение команды в тот тонус, который должен быть.  Завершающих бросков было недостаточно.

Какие цели и задачи стоят сейчас перед командой?  Каждую игру выходить и играть на победу.  Других целей не представляю и не понимаю», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» располагается на 10-й позиции в таблице Западной конференции с 43 очками в активе.  В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Ак Барса» 3-го марта.