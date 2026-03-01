Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов» (1:2).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Забили и в свои, и в чужие, весь итог такой. В свои забили больше, чем в чужие. Пропустили такие голы, которые выбивают команду из колеи. Ушло время на возвращение команды в тот тонус, который должен быть. Завершающих бросков было недостаточно.

Какие цели и задачи стоят сейчас перед командой? Каждую игру выходить и играть на победу. Других целей не представляю и не понимаю», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» располагается на 10-й позиции в таблице Западной конференции с 43 очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Ак Барса» 3-го марта.