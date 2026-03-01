Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении от «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:6 в регулярном чемпионате НХЛ.

Спенсер Карбери globallookpress.com

«Некоторые аспекты нашей игры сегодня меня не удовлетворили. Я считаю, что в атаке мы создали достаточно опасных моментов. Однако было допущено слишком много критических ошибок, которые не позволили нам контролировать ход матча», — отметил Карбери на официальном сайте НХЛ.

После 62 игр «Кэпиталз» находятся на девятой строчке в Восточной конференции с 69 очками. Следующий матч команда проведёт дома против «Юта Маммот» в ночь на 4 марта.