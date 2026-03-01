Амур и Нефтехимик готовятся к очередному матчу в регулярном сезоне КХЛ. Игра, назначенная на 01.03.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 10:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Нефтехимик — Амур 1:4. Как сложится игра в этот раз?

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Амур» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 1.87 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:3.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 3:3.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Амур:

Ничья:

Нефтехимик:

Где смотреть онлайн Амур — Нефтехимик?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

