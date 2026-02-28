«Авангард» продлил соглашение с канадским хоккеистом Максимом Лажуа.  Контракт рассчитан на один сезон, информирует пресс-служба омского клуба.

Максим Лажуа
Максим Лажуа globallookpress.com

В нынешнем сезоне Лажуа провёл 60 матчей, в которых записал в актив 37 (10+27) очков при показателе полезности «+16».

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах.  Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью нашего коллектива и команды "Авангард".  Уверен, что потенциал Максима ещё не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах.  Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды.  Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.