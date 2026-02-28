Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец globallookpress.com

«С нашей стороны очень хороший был первый период. Выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась. К сожалению, вот с конца первого периода, в последних минутах и пошёл небольшой такой сбой. Но надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно. Но несколько ошибок, плохое удаление, к сожалению.»Спартак« использовал эти моменты, сделал то, о чём мы и говорили на собрании.

Я считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов, но, к сожалению, мастерства по-прежнему не хватает. Две-три шайбы, больше для нас почему-то сложно забить. Опять буллит. Это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру. Поэтому продолжаем дальше. Впереди у нас СКА. Нужно играть, нужно бороться до конца», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Барыс» с 47 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.