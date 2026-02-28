Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (3:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«С нашей стороны очень хороший был первый период.  Выигрывали в скоростях и выполняли ту работу, которая от нас и требовалась.  К сожалению, вот с конца первого периода, в последних минутах и пошёл небольшой такой сбой.  Но надеялись, что во втором периоде продолжим играть правильно.  Но несколько ошибок, плохое удаление, к сожалению.»Спартак« использовал эти моменты, сделал то, о чём мы и говорили на собрании.

Я считаю, что и в третьем периоде, несмотря на пропущенный гол, у нас было предостаточно моментов, но, к сожалению, мастерства по-прежнему не хватает.  Две-три шайбы, больше для нас почему-то сложно забить.  Опять буллит.  Это моменты, из-за которых можно было вернуться в игру.  Поэтому продолжаем дальше.  Впереди у нас СКА.  Нужно играть, нужно бороться до конца», — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

«Барыс» с 47 очками занимает 10-е место в Восточной конференции.