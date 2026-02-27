Авангард и Металлург Мг готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 27.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 16:30 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Последний матч команд между собой: Металлург Мг — Авангард 2:1. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Авангард:

Ничья:

Металлург Мг:

Где смотреть онлайн Авангард — Металлург Мг?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

