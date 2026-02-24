Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о матче против «Локомотива» (1:3).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Получился хороший матч. Думаю, что зрителям понравился. Соперник активно начал. Я предупреждал, что они постараются уже в первом периоде сделать результат. Мы, к сожалению, получили два удаления в первом периоде. Пришлось обороняться. Соперник забил. Многие играли, многие — нет. Поэтому все получилось скомкано.

Во втором периоде мы могли отыграться, но в концовке пропустили. А в третьем были обоюдные моменты и у нас, и у них. Но соперник сегодня был заряжен, выиграл у нас много борьбы. И это не дало нам шанса получить здесь очки», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 85 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Динамо» с 68 баллами опустилось на седьмую строчку в турнирной таблице.