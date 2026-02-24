Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о матче против «Локомотива» (1:3).

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Получился хороший матч.  Думаю, что зрителям понравился.  Соперник активно начал.  Я предупреждал, что они постараются уже в первом периоде сделать результат.  Мы, к сожалению, получили два удаления в первом периоде.  Пришлось обороняться.  Соперник забил.  Многие играли, многие — нет.  Поэтому все получилось скомкано.

Во втором периоде мы могли отыграться, но в концовке пропустили.  А в третьем были обоюдные моменты и у нас, и у них.  Но соперник сегодня был заряжен, выиграл у нас много борьбы.  И это не дало нам шанса получить здесь очки», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 85 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, «Динамо» с 68 баллами опустилось на седьмую строчку в турнирной таблице.