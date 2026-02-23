Нападающий сборной Канады Натан Маккиннон назвал причины поражения национальной команды в финальном матче Олимпиады-2026 против сборной США (1:2 ОТ).

Натан Маккиннон — нападающий сборной Канады globallookpress.com

«Сами судите, кто сегодня был лучше. Нам просто не хватило реализации, вот и всё. Мы бы с удовольствием забили с тех моментов, которые у нас были. Я сам промахнулся по пустым воротам, мне очень жаль, что я не могу это исправить.

У нас была замечательная команда. Мы определённо переломили ход игры, но мы просто… Не знаю, нам нужно было забить, а мы не забили. Игра "пять на три" подвела, а потом в последнем большинстве у нас было так много хороших моментов в зоне перед воротами. Не знаю. Мне просто показалось, что сегодня вечером нам не суждено было выиграть», — цитирует Маккиннона The Score.

Сборная Канады по хоккею получила серебряные медали Олимпиады-2026.