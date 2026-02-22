На стадионе «Арена Санта-Джулия» в Милане состоялся финальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира между сборными Канады и США.  В овертайме победу одержала американская команда со счетом 2:1, завоевав звание олимпийского чемпиона.

Фрагмент матча
Фрагмент матча globallookpress.com

Уже на шестой минуте матча американцы открыли счет.  Нападающий Мэтт Болди продемонстрировал индивидуальное мастерство, пройдя через центр зоны и точно бросив шайбу в ворота Джордана Биннингтона.  Ассистентами в этом голе стали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз.

Канадцы отыгрались на 39-й минуте благодаря точному броску защитника Кейла Макара, который получил передачу от Девона Тэйвза.  Однако в середине второго периода сборная Канады не смогла реализовать численное преимущество, играя в формате «пять на три».

В третьем периоде оба коллектива не смогли воспользоваться большинством.  Голкипер сборной США Коннор Хеллебайк совершил несколько впечатляющих спасений, помогая своей команде удерживать преимущество.

Овертайм прошел в формате «три на три».  Решающую шайбу забросил Джек Хьюз, что позволило сборной США завоевать золотые медали Олимпийских игр.  Канадцы стали обладателями серебряных наград, а бронзовые медали достались сборной Финляндии.