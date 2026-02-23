Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков подвел итоги победного матча с «Ладой» в регулярке КХЛ и особенно отметил взаимодействие игроков между собой.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Прежде всего, сегодня понравилось хорошее движение "Трактора" во всех линиях и зонах. Успевали хорошо накрывать соперника в зоне атаки. Очень хорошо шли в давление, поэтому очень много находились и играли в зоне соперника, создавали очень много голевых моментов. Мы в целом контролировали ход всей встречи, поэтому победили», — цитирует Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» выиграл у «Лады» со счетом 4:2, забросив решающие шайбы в конце встречи. После 58 матчей команда занимает 6-е место на «Востоке» с 62 очками.