Защитник «Трактора» Михал Чайковский прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (4:2).

Напомним, что в матче против «Лады» Чайковский дебютировать в составе «Трактора». Защитник пополнил состав челябинцев перед дедлайном.

«В КХЛ не бывает лёгких игр, против любых соперников тяжело. Для нас хорошо, что мы выиграли этот матч, так что все — молодцы. Дали сопернику сравнять счёт? Это хоккей, так бывает. Мы всё равно вернулись в игру и победили.

Мой первый гол за "Трактор"? Я открылся на дальней штанге, Виталий Кравцов отдал хороший пас, и мне оставалось только попасть в ворота. Впечатления от игры в Челябинске? Я очень рад, что договорился с "Трактором". Некоторых пацанов я знал, поэтому мне легко было заходить в команду. Здесь мне всё нравится. В "Тракторе" все пацаны классные», — приводит слова Чайковски сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока с 62 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Салавата Юлаева» 26-го февраля.