Защитник «Трактора» Михал Чайковский прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (4:2).

Напомним, что в матче против «Лады» Чайковский дебютировать в составе «Трактора».  Защитник пополнил состав челябинцев перед дедлайном.

«В КХЛ не бывает лёгких игр, против любых соперников тяжело.  Для нас хорошо, что мы выиграли этот матч, так что все — молодцы.  Дали сопернику сравнять счёт?  Это хоккей, так бывает.  Мы всё равно вернулись в игру и победили.

Мой первый гол за "Трактор"?  Я открылся на дальней штанге, Виталий Кравцов отдал хороший пас, и мне оставалось только попасть в ворота.  Впечатления от игры в Челябинске?  Я очень рад, что договорился с "Трактором".  Некоторых пацанов я знал, поэтому мне легко было заходить в команду.  Здесь мне всё нравится.  В "Тракторе" все пацаны классные», — приводит слова Чайковски сайт КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 6-е место в таблице Востока с 62 очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Салавата Юлаева» 26-го февраля.