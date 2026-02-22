Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о матче против «Автомобилиста» (1:4).

Митч Лав globallookpress.com

«Первый период был не очень, были моменты, которые нас не устраивали. Во втором периоде исправились, играли лучше, много старались и бросали. В третьем периоде пытались забросить, но шайба не шла в ворота. Всю игру пытались что‑то изменить, но в итоге не получилось. Последние матчи у нас есть проблема, что шайба не идет в ворота. Для нас это еще один матч, где мы не смогли победить. Команда расстроена», — цитирует Лава «Матч ТВ».

«Автомобилист» набрал 70 очков за 58 матчей и досрочно вышел в плей-офф КХЛ.

Этот матч стал первой встречей команд в текущем сезоне КХЛ. Следующая игра состоится 18 марта на домашней арене «Шанхайских Драконов».