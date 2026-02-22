Автомобилист и Шанхайские Драконы готовятся к очередному матчу в КХЛ. Игра, назначенная на 22.02.2026, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 15:00 по московскому времени.

Превью и прогнозы на матч

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:1.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 1:1.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Автомобилист:

Ничья:

Шанхайские Драконы:

Где смотреть онлайн Автомобилист — Шанхайские Драконы?

Смотрите онлайн трансляцию матча на сайте LiveCup.Run — здесь вы найдете подробную статистику, live-комментарии, коэффициенты ставок и оперативные обновления в режиме реального времени.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.

Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.