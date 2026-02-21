Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Локомотива»(4:5 Б).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Хорошая интересная боевая игра. Первый период был мощным. Мы чуть не справились, удаление получили. Здорово, что вернулись в игру, забили. Но по буллитам не получилось. Хотя думаю, что игра понравилась.

Увольнение Горбенко? Как я сказал, мы играем с хорошей командой, с лидером. Это очко нам ценно. А вопросы эти не ко мне, вам руководители объяснят. Ребята делают свою работу. Они получают за это зарплату. Какие‑то вещи их касаться не должны. Они сыграли хорошо. Не получилось победить, но это уже другой вопрос», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. Минское «Динамо» — на 2-й строчке с 76-ю баллами.