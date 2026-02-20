Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итог матча с «Адмиралом» (2:5).

Николай Заварухин globallookpress.com

«Мы не совсем были готовы к этому темпу, который задал соперник. Полностью провалили первый и второй периоды. Так нельзя играть при домашних болельщиках и родных стенах. Могу отметить только хорошее меньшинство. И в третьем периоде при не совсем хорошей игре у нас были шансы сравнять счет. Но не забили, пропустили на ровном месте — это наши ошибки. Соперник их использовал», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Адмирал» с 40 баллами занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 68 очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице.