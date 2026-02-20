Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил шансы клуба выйти в плей-офф НХЛ.

Александр Овечкин
Александр Овечкин globallookpress.com

«Для выхода в раунд плей-офф нам нужно выигрывать каждый матч.  Мы уже находились в ситуации, когда нельзя было проигрывать.  Все убедились, какую игру мы показали с "Нэшвиллом" и "Айлендерс".  Каждый игрок был сконцентрирован.

Безусловно, иногда ты устаешь, когда у тебя заканчиваются силы после серии матчей и тебе хочется скорее уйти на паузу.  Но вы можете заметить, что все наши игроки стараются на максимум, чтобы набрать очки, мы продолжаем бороться», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.