Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оценил шансы клуба выйти в плей-офф НХЛ.

Александр Овечкин globallookpress.com

«Для выхода в раунд плей-офф нам нужно выигрывать каждый матч. Мы уже находились в ситуации, когда нельзя было проигрывать. Все убедились, какую игру мы показали с "Нэшвиллом" и "Айлендерс". Каждый игрок был сконцентрирован.

Безусловно, иногда ты устаешь, когда у тебя заканчиваются силы после серии матчей и тебе хочется скорее уйти на паузу. Но вы можете заметить, что все наши игроки стараются на максимум, чтобы набрать очки, мы продолжаем бороться», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.