Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о победе команды в матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).

Ги Буше globallookpress.com

«Мы первые 10 минут провели хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой. У нас ничего не получалось. Мне не понравился этот матч, я им недоволен. Сказалось, что наше большинство не работало, не было остроты. Мы неправильно распоряжались шайбой. Качество игры оставляло желать лучшего», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Сибирь» с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Авангард» с 84 баллами расположился на второй строчке в турнирной таблице.