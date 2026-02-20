Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о победе команды в матче с «Сибирью» (2:1 ОТ).

«Мы первые 10 минут провели хорошо, но дальше у нас пошли проблемы с тем, чтобы грамотно распоряжаться шайбой.  У нас ничего не получалось.  Мне не понравился этот матч, я им недоволен.  Сказалось, что наше большинство не работало, не было остроты.  Мы неправильно распоряжались шайбой.  Качество игры оставляло желать лучшего», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Сибирь» с 57 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, «Авангард» с 84 баллами расположился на второй строчке в турнирной таблице.