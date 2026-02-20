В 16:30 20.02.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Авангард — Сибирь в регулярном сезоне КХЛ.
Последний матч команд между собой: Сибирь — Авангард 2:5. Как сложится игра в этот раз?
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь». Коэффициент ставки —
1.85.
- Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:2.
- Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:2.
Коэффициенты букмекеров на матч:
- Авангард:
- Ничья:
- Сибирь:
