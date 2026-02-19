Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:4).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Неплохо играли, достойно оказывали сопротивление, хорошо отработали в меньшинстве. Удаления только очень дешевые были, абсолютно необязательные в чужой зоне, как минимум два из них. Естественно, кто‑то из‑за этого получил большую нагрузку, в концовке это сказалось. Такие игры надо уметь доигрывать до конца, это говорит об уровне, мастерстве и качестве команды.

В чем причина таких удалений? Можно говорить что угодно, надо спросить у тех, кто удаляется: эмоции это или, как говорится, заигрались. Они могли быть и случайными, но в зоне атаки удаляться нельзя.

Выстояли в меньшинстве, забили и в большинстве? Мы на это надеялись, но в концовке сыграли чуть‑чуть неправильно. Даже не ошибка была, а недосмотрели чуть‑чуть, потеряли концентрацию. В итоге пропустили гол, который подвел черту в этом матче», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» занимает 10-е место в таблице Запада с 41-м очком в активе. В следующей встрече тольяттинцы сыграют против «Трактора» 23-го февраля.