В Милане проходят игры 1/8 финала мужского олимпийского хоккейного турнира, где встретились команды Германии и Франции. Победу со счетом 5:1 одержала сборная Германии.

Леон Драйзайтль globallookpress.com

В течение первого периода немцы забросили три шайбы, не позволив сопернику ответить. Авторами голов стали Леон Драйзайтль, Фредерик Тиффельс и Джон-Джейсон Петерка. Во втором отрезке игры французам удалось отыграть один гол усилиями ветерана Пьера-Эдуара Белльмара, который смог сократить отставание.

Однако в середине третьего периода Джош Самански вывел Германию вперед, забросив четвертую шайбу. В концовке матча Нико Штурм удачно реализовал бросок в пустые ворота, установив окончательный счет.

В четвертьфинале олимпийского турнира сборная Германии встретится со Словакией.