В рамках мужского олимпийского хоккейного турнира в Милане состоялась встреча сборных Германии и Латвии. Победу в этом матче одержала команда Латвии со счетом 4:3.

Сборная Латвии по хоккею sport5.by

На второй минуте матча Лукас Райхель из сборной Германии открыл счет, забив первый гол. Однако уже на 16-й минуте Данс Лочмелис из Латвии сравнял счет. Через минуту, на 17-й, Лукас Кельбле снова вывел Германию вперед. Но на 29-й минуте Лочмелис ответил дублем, восстановив равенство.

На 49-й минуте Эдуард Тралмакс вывел Латвию вперед, а на 52-й Ренарс Крастенбергс увеличил преимущество своей команды до трех шайб. На 58-й минуте Тим Штюцле сократил отставание для Германии, установив итоговый счет 4:3.