Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе в матче с «Сочи» (2:1 ОТ).

Боб Хартли globallookpress.com

«В овертайме самое главное владеть шайбой, наши ребята смогли это сделать — вошли в зону, Каюмов проявил мастерство и реализовал момент.

Не стараемся наказывать ребят. Более важно вынести уроки из поражений, делать так, чтобы каждый играл на команду.

Повторное чемпионство? Это вызов, который мы приняли как команда. Знаем, что КХЛ — сильная лига, много хороших соперников, все нацелены на победу. Мы будем делать всё, чтобы стать чемпионами», — цитирует Хартли «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Сочи» сыграл 54 матча и набрал 40 очков, занимая 10-е место на Западе. «Локомотив» после 57 матчей лидирует в Западной конференции с 79 очками.