В Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный клуб «Барыс» принимал «Ладу» из Тольятти. Победу со счетом 5:3 одержали хозяева льда.

Тайс Томпсон globallookpress.com

За «Барыс» забросили шайбы Иэн Маккошен, Кирилл Панюков, Семен Симонов, Райли Уолш и Тайс Томпсон. У «Лады» отличились Андрей Чивилев, Александр Лукин и Тайлер Граовац. После этого поражения тольяттинский клуб утратил шансы на выход в плей-офф.

В текущем сезоне «Барыс» сыграл 57 матчей и набрал 44 очка, занимая 10-ю позицию в Восточной конференции. «Лада», имея 39 очков после 57 игр, находится на той же строчке в Западной конференции.