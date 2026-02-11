Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (5:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский globallookpress.com

Игру можно разделить на две части. Она такой и получилась — до 4:1 и после. Не помню, на какой минуте мы забили четвертый гол. И все у нас хорошо получалось. Но потом мы решили, что соперник уже поднимет лапки кверху. Решили доигрывать игру, и за это поплатились. К сожалению, это уже не в первый раз. И это настораживает. У нас все‑таки опытная команда. И я считаю, ведя 4:1 в счете, мы должны были спокойно доводить дело до победы«, — приводит слова Андриевского "Матч ТВ".

"Амур" с 45 очками занимает девятое место в Восточной конференции.