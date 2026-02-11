Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (5:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Андриевский
Александр Андриевский globallookpress.com

Игру можно разделить на две части.  Она такой и получилась — до 4:1 и после.  Не помню, на какой минуте мы забили четвертый гол.  И все у нас хорошо получалось.  Но потом мы решили, что соперник уже поднимет лапки кверху.  Решили доигрывать игру, и за это поплатились.  К сожалению, это уже не в первый раз.  И это настораживает.  У нас все‑таки опытная команда.  И я считаю, ведя 4:1 в счете, мы должны были спокойно доводить дело до победы«, — приводит слова Андриевского "Матч ТВ".

"Амур" с 45 очками занимает девятое место в Восточной конференции.