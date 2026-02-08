В рамках Матче звезд КХЛ-2026 завершился матч за третье место.
В нем KHL Ural Stars обыграли KHL World Stars со счетом 9:6.
В составе победителей две шайбы забросил Роман Канцеров, также отличились Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Григорий Дронов, Алексей Василевский, Роман Горбунов и Михаил Григоренко.
За их соперников забивали Даниэль Спронг, Кевин Лабанк, Эндрю Потуральски, Виталий Пинчук, Митчелл Миллер и Адам Кленденинг.
Напомним, что в финале сойдутся KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Встреча начнется в 14:45 (мск).