Напомним, что в финале сойдутся KHL RUS Stars и KHL U23 Stars. Встреча начнется в 14:45 (мск).

За их соперников забивали Даниэль Спронг, Кевин Лабанк, Эндрю Потуральски, Виталий Пинчук, Митчелл Миллер и Адам Кленденинг.

В составе победителей две шайбы забросил Роман Канцеров, также отличились Джош Ливо, Максим Денежкин, Егор Яковлев, Григорий Дронов, Алексей Василевский, Роман Горбунов и Михаил Григоренко.

В нем KHL Ural Stars обыграли KHL World Stars со счетом 9:6.

В рамках Матче звезд КХЛ-2026 завершился матч за третье место.

Хоккей•06/02/2026 11:15 Неделя КХЛ: «Авангард» — второй участник плей-офф, «Локомотив» преуспел в гонке лидеров Запада

Хоккей•05/02/2026 21:16 «Северсталь» — СКА: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•05/02/2026 18:57 «Авангард» — «Автомобилист»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•04/02/2026 21:12 «Локомотив» — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Милан-2026•04/02/2026 16:20 Хоккей на ОИ-2026: американки переедут соперниц, а швейцарцы зажгут среди мужчин

Главные темы сейчас

Хоккей•02/02/2026 09:30 Неделя КХЛ: «Металлург» Мг вышел в плей-офф, «Динамо» Минск отдалилось от лидеров Запада

Хоккей•30/01/2026 18:24 К Овечкину, Кейну или в Калифорнию: в какой клуб НХЛ перейдёт Панарин?

Хоккей•26/01/2026 09:49 Неделя КХЛ: «Торпедо» — в погоне за лидерами, «Нефтехимик» — вблизи топ-4 Восточной конференции

Хоккей•26/01/2026 08:00 Допрыгались: Кузнецов в «СЮ», Спронг в «Авто» и еще 10 топ-сделок в КХЛ сезона-2025/26

Хоккей•19/01/2026 20:34 В «Шанхае» тренер-абьюзер из НХЛ: кто еще из нарушителей закона нашёл пристанище в КХЛ

Выбор читателей

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Футбол•06/02/2026 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Футбол•02/02/2026 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Самое интересное

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных

Бои•30/12/2025 14:59 2025 год в боксе: Победа Кроуфорда над «Канело», триумф Бивола, доминация Усика

Футбол•30/12/2025 14:37 Бесконечное изгнание: как сборная Италии сбилась с пути

Футбол•30/12/2025 12:27 Конец эпохи Салаха, возвращение Невеша и недовольный Галлахер: кого будут покупать топ-клубы в январе