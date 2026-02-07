Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге претендентов на «Везина Трофи» по итогам анонимного опроса членов Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA), проведённого ESPN.

Андрей Василевский globallookpress.com

Вторую строчку списка занял голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, также представляющий Россию. Третьим в опросе стал вратарь «Детройта» Джон Гибсон.

«Везина Трофи» ежегодно вручается лучшему голкиперу НХЛ по итогам сезона. Награда была учреждена в 1927 году, а её обладателя определяют генеральные менеджеры клубов лиги посредством голосования.

Ранее Василевский уже выигрывал этот приз — в 2019 году.