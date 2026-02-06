Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля.

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:5

В составе хозяев отличились Джейсон Зукер и Тэйдж Томпсон.

За «Питтсбург» дубли оформили Эйвери Хейз и Бенджамин Киндел, а также один гол на счету Томаса Новака. Отметим ассисты и Егора Чинахова и Евгения Малкина. Теперь у них 18 (11+7) и 44 (13+31) очка соответственно в текущем сезоне.

«Питтсбург» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает 5-е место на «Востоке». «Баффало» идет на 6-й строчке — 70 очков в 57 играх.

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:3

Российский вратарей гостей Илья Сорокин отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

У гостей забили Кейси Сизикас, Бо Хорват и Мэтью Барзал. Единственный гол «Дэвилз» на счету Нико Хишира.

«Айлендерс» набрали 69 очков в 58 матчах и идут на 8-й строчке в Восточной конференции. «Нью-Джерси» занимает 15-е место — 58 очков в 57 играх.

«Рейнджерс» — «Каролина» — 0:2

Нападающий Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой. Его признали первой звездой встречи. Сейчас у 25-летнего россиянина 49 (21+28) очков в 57 играх.

Также голом отметился форвард Джордан Стаал, который на последней минуте встречи забил в пустые ворота.

«Каролина» набрала 78 очков в 57 матчах и идет второй на «Востоке». «Рейнджерс» занимают последнюю строчку — 50 очков в 57 играх.

«Филадельфия» — «Оттава» — 1:2

В основное время у «Сенаторз» забил Ник Казинс, а у «Флайерз» — Джейми Драйсдейл. Победный гол в овертайме на счету Тима Штюцле.

«Оттава» набрала 63 очка в 57 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 13-й строчке — 61 очко в 56 играх.

Актуальную таблицу регулярного чемпионата можно посмотреть по ссылке.

«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 4:2

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Теперь у 40-летнего россиянина 48 (22+26) очков в 59 играх регулярки.

У «Кэпс» дубль оформил Джейкоб Чикран, а также по одной шайбе забросили Том Уилсон и Пьер-Люк Дюбуа.

У «Предаторз» отличились Джонатан Маршессо и Майк Маккэррон.

«Вашингтон» набрал 65 очков в 59 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке на «Западе» — 59 очков в 57 играх.

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:1

У хозяев голами шайбы забрасывали Брэндон Хагель, Земгус Гиргенсонс, Джейк Гюнцель, Эрик Чернак, Понтус Хольмберг и Оливер Бьоркстранд. У гостей отличился Маки Самоскевич.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам и был назван первой звездой встречи. Форвард Никита Кучеров сделал ассист. Теперь у него 91 (29+62) очко в 51 игре этого сезона.

Голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов начал игру в стартовом составе, но после пропущенных 5 шайб при 20 сэйвах его заменили на Сергей Бобровского, который за 14 минут отразил 2 из 3 бросков.

«Тампа» набрала 78 очков в 55 матчах и продолжает возглавлять таблицу «Востока». «Флорида» идет на 14-й строчке — 61 очко в 57 играх.

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 4:1

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Марк Стоун, по 2 очка у дубль Джека Айкела (1+1), Павла Дорофеева (1+1) и Ивана Барбашева (0+2), еще одну шайбу забросил Митч Марнер.

У гостей единственный гол на счету Тревора Мура.

«Голден Найтс» набрали 68 очков и пока четвертые на «Западе», «Кингз» с 60 очками — на девятой строчке «Запада».