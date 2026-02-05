Минчане прервали серию из четырех поражений и занимают третье место в Западной конференции, набрав 69 очков. «Лада» с 36 баллами по прежнему замыкают турнирную таблицу, находясь на 11-й строчке.

Пропала уверенность, многое не получалось. Только забили — сразу пропустили. А потом наступил момент, где прорвало», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ» .

«Третий период нам удался, большинство сыграло решающую роль. Мы провели хорошую игру.

