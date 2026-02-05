Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против «Лады» (8:3).

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Третий период нам удался, большинство сыграло решающую роль.  Мы провели хорошую игру.

Пропала уверенность, многое не получалось.  Только забили — сразу пропустили.  А потом наступил момент, где прорвало», — цитирует Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане прервали серию из четырех поражений и занимают третье место в Западной конференции, набрав 69 очков.  «Лада» с 36 баллами по прежнему замыкают турнирную таблицу, находясь на 11-й строчке.