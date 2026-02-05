Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от минского «Динамо»(3:8).
«Весь сезон мы сильно зависим от игры наших вратарей. При их сверхнадежной игре набираем очки, как только вратари ошибаются, допускают промахи, нам приходится сложно. Сегодня забросили три шайбы, в последних играх это не всегда удавалось сделать. Но допустили ошибки, неприемлемые удаления. Четвертая шайба "Динамо" стала переломной», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».
Минчане прервали серию из четырех поражений и занимают третье место в Западной конференции, набрав 69 очков. «Лада» с 36 баллами по прежнему замыкают турнирную таблицу, находясь на 11-й строчке.