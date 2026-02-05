Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от минского «Динамо»(3:8).

Павел Десятков globallookpress.com

«Весь сезон мы сильно зависим от игры наших вратарей. При их сверхнадежной игре набираем очки, как только вратари ошибаются, допускают промахи, нам приходится сложно. Сегодня забросили три шайбы, в последних играх это не всегда удавалось сделать. Но допустили ошибки, неприемлемые удаления. Четвертая шайба "Динамо" стала переломной», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

Минчане прервали серию из четырех поражений и занимают третье место в Западной конференции, набрав 69 очков. «Лада» с 36 баллами по прежнему замыкают турнирную таблицу, находясь на 11-й строчке.