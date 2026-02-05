Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход нападающего Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

Артемий Панарин globallookpress.com

«Это новый вызов для Артемия! Конечно смогут, для этого и приглашают таких игроков! Приглашают, чтобы создать прецедент и привлечь других игроков и болельщиков. Это знаковый хоккеист на которого идёт зритель. И другие классные хоккеисты тоже», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

В среду «Рейнджерс» обменял Панарина в «Лос‑Анджелес» на форварда Лиама Гринтри, условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта‑2028.

Российский хоккеист подписал контракт с калифорнийским клубом до конца сезона‑2027/28 со среднегодовой зарплатой в размере 11 миллионов долларов.