Заслуженный тренер России Вячеслав Быков считает, что московское «Динамо» должно справится с непростым периодом и постепенно выправит турнирное положение под руководством Вячеслава Козлова.

Вячеслав Быков globallookpress.com

«Козлов — великолепный игрок, тренерский опыт у него есть. Проанализировать происходящее — прерогатива тренерского штаба. Был пропущен какой‑то этап подготовки, потом уже все повалилось как снежный ком. Наверное, нужно было реагировать чуть пораньше, и это тоже опыт. Будем надеяться, что проведут анализ и исправят ситуацию.

Ни игрокам, ни тренерам, ни руководству такая ситуация не по вкусу. Это сложный период, здесь важно не растеряться, важна аналитическая работа, нужно понять, в связи с чем это происходит. Трудно сказать, дело в физической или в психологической подготовке или и в том, и в другом. Козлов очень много знает о хоккее. Думаю, он и тренерский штаб разберутся. Верю, что "Динамо" постепенно найдет свою игру, снова обретет уверенность и результат», — сказал Быков «Матч ТВ».

В 14 последних встречах бело-голубые потерпели 11 поражений и сейчас идут седьмыми на «Западе» с 60 очками.