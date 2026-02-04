Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Артемий Панарин globallookpress.com

Стало известно, что Панарин подписал соглашение с «Лос-Анджелес Кингз» на два года с общей суммой в 22 млн долларов.

Летом этого года у россиянина завершался действующий контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось о том, что «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс» совершили обмен, в результате которого Панарин продолжит карьеру в «Кингз».

В нынешнем сезоне россиянин провел за «синерубашечников» 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 38 голевых передач.