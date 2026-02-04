Российский нападающий Артемий Панарин продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Артемий Панарин globallookpress.com

Стало известно, что «Рейнджерс» согласовал обмен с «Лос-Анджелес Кингз», в результате которого получит проспекта Лиама Гринтри и условный выбор в 3-м раунде драфта.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс» вывел Панарина из состава команды перед обменом. В НХЛ закроется трансферное окно на время проведения Олимпиады в Милане.

В нынешнем сезоне Панарин провел за «Рейнджерс» 52 матча, забросил 19 шайб и сделал 38 голевых передач.