Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ

Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов забил гол.

Голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 31 из 35 бросков по своим воротам.

«Каролина» — «Оттава» — 4:3

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Теперь у 25-летнего россиянина 48 (20+28) очков в 56 матчах нынешнего сезона.

«Нью-Джерси» — «Коламбус» — 0:3

«Коламбус» набрал 63 очка в 55 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 15-й строчке — 58 очков в 56 играх.

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 4:3 ОТ

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и тремя результативными передачами. Его признали второй звездой встречи.

Голкипер Андрей Василевский отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:2

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 4 бросками и 2 силовыми приемами.

Форвард «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече сделал голевую передачу.

«Эдмонтон» — «Торонто» — 2:5

Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин отметился голевой передачей. Теперь у 24-летнего хоккеиста 24 (12+12) очка в 57 играх этого сезона.

«Анахайм» — «Сиэтл» — 4:2

«Анахайм» набрал 63 очка и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 61 очком опустился на восьмую строчку.