«Автомобилист» вылетел в Омск, где проведёт ближайший матч КХЛ против «Авангарда». Как сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба, нападающий Рид Буше пропустит выезд по семейным обстоятельствам и должен присоединиться к команде перед следующей гостевой встречей в Магнитогорске.

Рид Буше globallookpress.com

Форвард Даниэль Спронг отправился вместе с командой, однако не сможет сыграть против омичей из-за дисквалификации. Защитник Дмитрий Юдин продолжает восстановление после травмы и остался в Екатеринбурге.

Отметим, что ранее Буше на протяжении четырёх сезонов защищал цвета «Авангарда».