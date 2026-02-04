Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Александр Барков globallookpress.com

«Мы начали достаточно хорошо и выполняли план, который у нас был — контролировали шайбу.  С такой командой, как "Локомотив", нужно владеть шайбой достаточно времени, чтобы не давать сопернику вести свою игру.  Повели в счете, но гол в следующей же смене получился неожиданным.  Соперник продолжил играть первым номером, поддавливал, но у нас были хорошие контратаки.  Могли забить, но не смогли реализовать.

"Локомотиву" надо отдать должное.  Они хорошо меняли свой стиль: начали в один, потом быстро перестроились.  Хорошо оборонялись, в том числе с помощью прессинга.  Мы с трудом выходили из своей зоны, поэтому не слишком много создали.

Игра Гутика?  Хорошую игру провел.  В конце перешли на два с половиной звена, и он не так часто на поле выходил.  Но это парень с хорошим голевым чутьем, с техникой, он может из определенного момента создать гол», — приводит слова Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 62 балла.