«Адмирал» из Владивостока уступил на своей площадке нижегородскому «Торпедо» в очередной игре регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 (ОТ).

Андрей Белевич globallookpress.com

Шайбы в составе хозяев забрасывали Дмитрий Завгородний и Александр Шепелев.

В основное время за «Торпедо» отличились Андрей Белевич с передач Игоря Гераськина и Бобби Нарделлы и Егор Виноградов.

Решающий гол в овертайме на счету Тимура Муханова.

Нижегородцы смогли прервать серию из трех поражений кряду и сейчас идут третьими на «Западе» с 67 очками после 53 матчей. «Адмирал» замыкает таблицу Восточной конференции с 37 очками.