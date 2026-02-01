Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о матче против ЦСКА (2:3 Б).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хороший матч, много позитивного было в тех элементах, которые были у ребят. Мы можем порадоваться даже одному очку. Нам дали шанс в овертайме одержать победу, но не получилось.

Ты всегда хочешь найти позитив. Я бы не стал говорить по одной игре, что мы выздоравливаем. Матч против "Спартака" не был ярким, но сегодня мы играли как единая команда. Перед матчем я сказал, что мы испытываем сложности в креативе центра, но в целом сегодняшний матч можно занести в актив. Он не то что порадовал, но дал надежду, что команда выздоравливает», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

ЦСКА располагается на 5-й позиции в таблице Запада с 62 очками в активе, а СКА — на 8-й строчке с 54 баллами.