Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали лучшим хоккеистом НХЛ по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За январь 2026-го года россиянин провел 13 матчей, забросил 9 шайб и сделал 22 голевых передачи.
Второй звездой месяца признан нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 25-ю (5+20) очками в 14-и встречах. Третья звезда — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар с 23 очками в 15-и играх.
В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 48 матчей, забросил 27 шайб и сделал 55 голевых передач.