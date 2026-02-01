Российского нападающего «Тампы» Никиту Кучерова признали лучшим хоккеистом НХЛ по итогам января.  Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Никита Кучеров — нападающий «Тампы»
За январь 2026-го года россиянин провел 13 матчей, забросил 9 шайб и сделал 22 голевых передачи.

Второй звездой месяца признан нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, который отметился 25-ю (5+20) очками в 14-и встречах.  Третья звезда — защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар с 23 очками в 15-и играх.

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 48 матчей, забросил 27 шайб и сделал 55 голевых передач.