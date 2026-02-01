Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 90,5% бросков в матче с «Виннипег Джетс» (1:2), остановив 19 из 21 попытки. Этот успех позволил ему обойти Доминика Гашека по количеству матчей с 90% или более сейвами в регулярных чемпионатах НХЛ.

Сергей Бобровский globallookpress.com

Для Бобровского игра с 90%+ сейвами стала первой с 15 декабря прошлого года. На данный момент у него 470 таких матчей из 791, сыгранного в регулярных чемпионатах. По этому показателю он вошёл в топ-10 в истории НХЛ, опередив Гашека (469).

Среди действующих вратарей топ-5 также находятся Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс», 457 матчей из 823), Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 365 из 602) и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», 347 из 574).