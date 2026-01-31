Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды от «Амура» (1:2 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Михаил Кравец
Михаил Кравец globallookpress.com

«После непростого перелета, когда меняется время, не очень просто играть в Хабаровске.  Но ребята сегодня работали достойно, с первых смен.  Играли всей командой.  Немножко недотерпели, когда "Амур" сравнял.  Но остальное — то, что нас преследует в этом году.  Это мастерство.  Надо реализовывать моменты "4 на 3".  А из трех хотя бы один буллит кто‑то должен забивать.  В целом ни в чем не могу обвинить команду.  Хорошее заработанное очко», — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Барыс» с 40 очками занимает десятое место в Восточной конференции.