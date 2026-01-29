Главный тренер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Майк Салливан похвалил форварда Артемия Панарина.  Специалист назвал россиянина одним из лучших игроков команды.

Артемий Панарин
Артемий Панарин globallookpress.com

«Панарин — потрясающий игрок и отличный товарищ по команде, он дружит со многими ребятами в раздевалке.  Это влияет на ребят.  Очевидно, Панарин — один из лучших игроков "Рейнджерс" своего поколения, и его нелегко заменить, особенно в составе, все это понимают», — цитирует Салливана пресс‑служба клуба.

Соглашение с Панариным истекает летом 2026 года.  Россиянин играет за «Рейнджерс» с 2019 года.

В текущем сезоне в активе Панарина 57 (19+38) очков в 52 встречах.