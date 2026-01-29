Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о матче против «Сочи» (1:2).

Митч Лав globallookpress.com

«Очень сонный старт с большим количеством удалений, четыре из них — это неправильная и кривая игра клюшкой, после этого всё поменялось, видимо, не смогли сыграть в самом начале так, как договаривались. В этом есть и моя вина, первый период нам не удался. Нас сгубили удаления — они стоили нам игры.

Обычно удаления такого типа, как мы получили сегодня, связаны с неправильной позицией тела, по ходу игры где нужно было отработать ногами, ребята неправильно играли клюшкой. Я пока здесь меньше недели, моя задача — решить накопившиеся проблемы. Если стоит вопрос о плей-офф, мы должны решать проблемы уже вчера», — цитирует Лава «Чемпионат».

«Сочи» поднялся на 10-е место в Западной конференции, набрав 37 баллов. «Драконы» с 45 очками по-прежнему остается на 9-й строчке в турнирной таблице.