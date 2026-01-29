Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Самоотдача и содержание игры были на очень высоком уровне. Для победы не хватило одной заброшенной шайбы. Думаю, именно через такие матчи мы становимся сильнее.

Не просела ли атака на фоне обороны? Ни в коем случае. Да, в обороне намного лучше сыграли, это факт. И мы с каждым матчем играем все лучше. Что же касается того, что ноль заброшенных шайб… У нас были голевые моменты, их нужно реализовывать.

Почему долго не снимали на вратаря? Все было под контролем. Мыльников не сам это сделал, он знал, когда меняться. Так надо было.

Столкновение Никонова и Прохоркина? С моей стороны было видно так: Николай стоял просто на месте, а Никонов въехал. Никакого умысла даже близко не было… Когда хоккеист стоит, а сзади просто проезжаешь и идет легкий толчок… Со стороны показалось, что это был неправильный силовой прием. Возле борта нужно внимательней быть.

Болельщики недовольны игрой команды в третьих периодах? Почему? Мы хорошо играли. Нужно забивать только. Будем тренировать броски на тренировках, забивать.

От Ливо ждали голов? От него и ждали, должен был Ливо решать исход матча. Но не решил.

Была ли сегодняшняя игра уровня плей‑офф? Это матч действительно похож на игру плей‑офф. Предыдущий матч в Магнитогорске мы здорово сыграли, сегодня еще лучше. Команда прибавляет, но еще есть в чем прибавить. Это главное», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 50 очками занимает 7-е место в ВОсточной конференции.