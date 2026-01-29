Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Сегодня я с самого начала увидел, что у нас не хватает свежести в ногах. Ребята просто не бежали. И в первом периоде я это действительно наблюдал. Иногда так происходит, потому что кто‑то просто не проснулся. Но это не наш случай. Просто бывают такие дни, когда самые трудолюбивые игроки просто не бегут, у них нет скорости, им просто не хватает свежести. Тогда ты понимаешь, что надо действовать немного иначе.

И я рад тому, что увидел сегодня. Если бы этот матч состоялся два‑три месяца назад, мы бы потерпели поражение. Мы бы начали суетиться, просто гнать на ворота, пытаясь забросить шайбу любой ценой… Просто бы саботировали сами игру. Сегодня же действительно здорово, что мы довели дело до победы. Это показывает, что мы набираем ту самую зрелость, которую от нас и хотят видеть. Да, сегодня был просто не наш день, даже если просто взять большинство. Обычно мы шикарно действуем в большинстве, но сегодня нам не хватало остроты. И когда случается такой день, необходимо просто действовать грамотнее. И мы действительно наблюдали, что уже во втором‑третьем периодах действовали лучше. И самое главное, мы сохраняли терпение, хотя и продолжали действовать агрессивно. Не допускали потерь, выхода противника с численным преимуществом… В этом плане все хорошо. То, что мы нашли путь к победе, несмотря на все обстоятельства, очень вдохновляет. И такие матчи надо уметь выигрывать, если ты хочешь быть той командой, которая нацелена на высокий результат», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 71 баллом занимает второе место в Восточной конференции.