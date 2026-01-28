Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о победе своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (4:3 ОТ).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Мы провели хороший матч. И повели в счете, потом выходили вперед. Несмотря на то, что "Ак Барс" хорошо сыграл в конце и сравнял счет, ребята проявили характер и победили в овертайме.

Сезонная серия все‑таки осталась за "Ак Барсом", насколько важен этот момент? Ну, он важен, это дерби. Но важнее всего для нас этот крайний матч, который мы сейчас провели.

Возможно, что "зеленое дерби" будет в первом раунде плей‑офф? Если так случится, то так случится. Но там все команды — не подарок», — передает слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 6-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Торпедо» 31-го января.