Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Часть матча не лучшим образом контролировали шайбу, было много потерь, позволили сопернику провести несколько контратак. После второго периода поправили свою игру. В третьем периоде играли много в зоне атаки, отыграли две шайбы. В овертайме соперник был точнее.

Понимали, что соперник играет активно. Предыдущие матчи складывались так же. Может быть, в решении быстроты не хватало, точных передач. Третий период показал, что мы готовы к такой игре. Идет процесс — мы решаем свои задачи.

Движение у нас хорошее, по мысли, может быть, есть спешка. Что касается Дальнего Востока, мы готовились к этим матчам и знали своё расписание. Может быть, сегодня было много желания, особенно после поражения от "Сибири". Хотели порадовать болельщиков. Что-то получилось, но овертайм провели неудачно», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 70-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Нефтехимика» 31-го января.