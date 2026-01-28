Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
«Часть матча не лучшим образом контролировали шайбу, было много потерь, позволили сопернику провести несколько контратак.  После второго периода поправили свою игру.  В третьем периоде играли много в зоне атаки, отыграли две шайбы.  В овертайме соперник был точнее.

Понимали, что соперник играет активно.  Предыдущие матчи складывались так же.  Может быть, в решении быстроты не хватало, точных передач.  Третий период показал, что мы готовы к такой игре.  Идет процесс — мы решаем свои задачи.

Движение у нас хорошее, по мысли, может быть, есть спешка.  Что касается Дальнего Востока, мы готовились к этим матчам и знали своё расписание.  Может быть, сегодня было много желания, особенно после поражения от "Сибири".  Хотели порадовать болельщиков.  Что-то получилось, но овертайм провели неудачно», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

«Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 70-ю очками в активе.  В следующем матче казанцы сыграют против «Нефтехимика» 31-го января.