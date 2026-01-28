Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин назвал причины неудачной игры питерской команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов — главный тренер СКА globallookpress.com

«В чём основная проблема СКА? Я думаю, что одна из основных проблем — это очень мало заброшенных шайб. Тут, наверное, претензии к нападающим. Большинство не работает, "5 на 5" тоже. Я вижу пока такие основные моменты.

Что надо сделать Ларионову, чтобы прервать серию поражений? Может быть, где-то упростить игру для нападающих. Нужны не красивые голы, а с мясом, упрощённые. Больше бросков делать.

Реально ли СКА до конца регулярки подняться с восьмого места или надо скорее думать, чтобы его сохранить? Реально, команда хорошая. Я видел усиление тренерского штаба: Борис Миронов пришёл. Хорошее усиление. Думаю, всё получится. Видимо, есть какие-то свои нюансы в команде. Что-то там происходит, но всё по силам. Состав игроков хороший. Очень хорошие молодые ребята, перспективные. Им надо было бы усилиться с первым вратарём. Ребята хорошие: Иванов, Плешков, но, к сожалению, им нужен более опытный вратарь», — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

СКА занимает 8-е место в таблице Запада с 53 очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Спартака» 30-го января.