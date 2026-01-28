Бывший нападающий СКА Евгений Артюхин назвал причины неудачной игры питерской команды в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.

«В чём основная проблема СКА?  Я думаю, что одна из основных проблем — это очень мало заброшенных шайб.  Тут, наверное, претензии к нападающим.  Большинство не работает, "5 на 5" тоже.  Я вижу пока такие основные моменты.

Что надо сделать Ларионову, чтобы прервать серию поражений?  Может быть, где-то упростить игру для нападающих.  Нужны не красивые голы, а с мясом, упрощённые.  Больше бросков делать.

Реально ли СКА до конца регулярки подняться с восьмого места или надо скорее думать, чтобы его сохранить?  Реально, команда хорошая.  Я видел усиление тренерского штаба: Борис Миронов пришёл.  Хорошее усиление.  Думаю, всё получится.  Видимо, есть какие-то свои нюансы в команде.  Что-то там происходит, но всё по силам.  Состав игроков хороший.  Очень хорошие молодые ребята, перспективные.  Им надо было бы усилиться с первым вратарём.  Ребята хорошие: Иванов, Плешков, но, к сожалению, им нужен более опытный вратарь», — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

СКА занимает 8-е место в таблице Запада с 53 очками в активе.  В следующем матче команда сыграет против «Спартака» 30-го января.