Голкипер «Тампы» Андрей Василевский высказался о матче против «Юты» (2:0). Вратарь смог сделать 28 сейвов.

Андрей Василевский globallookpress.com

«Я пытался просто среагировать на бросок Келлера в третьем периоде. Я особо не задумывался. Вот почему я люблю такие игры с большим количеством бросков. Времени на раздумья не было, и я не думал ни о чем, кроме как поймать шайбу.

Что касается нашего меньшинства, это было грандиозно. Это было грандиозно на протяжении всего сезона, и сегодня мы снова это продемонстрировали, особенно против хорошего вратаря. Наши ребята — настоящие воины. Много блокировок, много хороших розыгрышей.

Как команда, мы в последнее время показываем отличный хоккей. Сегодня вечером мы играли с отличной командой, которая была на подъеме, как и мы сами. Это была очень плотная игра, и наши сильные игроки проявили себя. Хорошая командная победа», — цитирует россиянина сайт лиги.