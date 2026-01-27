Голкипер «Тампы» Андрей Василевский высказался о матче против «Юты» (2:0).  Вратарь смог сделать 28 сейвов.

Андрей Василевский
Андрей Василевский globallookpress.com

«Я пытался просто среагировать на бросок Келлера в третьем периоде.  Я особо не задумывался.  Вот почему я люблю такие игры с большим количеством бросков.  Времени на раздумья не было, и я не думал ни о чем, кроме как поймать шайбу.

Что касается нашего меньшинства, это было грандиозно.  Это было грандиозно на протяжении всего сезона, и сегодня мы снова это продемонстрировали, особенно против хорошего вратаря.  Наши ребята — настоящие воины.  Много блокировок, много хороших розыгрышей.

Как команда, мы в последнее время показываем отличный хоккей.  Сегодня вечером мы играли с отличной командой, которая была на подъеме, как и мы сами.  Это была очень плотная игра, и наши сильные игроки проявили себя.  Хорошая командная победа», — цитирует россиянина сайт лиги.